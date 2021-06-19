بعد الحريق الذي نشب فيه...المركز الطبي في الجامعة الأميركية يوضح الملابسات

أوضح المكتب الإعلامي في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت في بيان، "بناء على ما تداوله بعض وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، أن حريقًا محدودًا ناجمًا عن ماس كهربائي نشب في الطبقة السفلية من المركز الطبي، وتمت السيطرة عليه في دقائق، ولم يتطلب الأمر إخلاء المبنى من الزوار أو المرضى".