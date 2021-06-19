وقفة احتجاجية لأهالي حولا أمام مشروع توزيع المياه في مركبا

نفذ أهالي بلدة حولا وقفة احتجاجية أمام مشروع توزيع المياه في بلدة مركبا، كتوجيه رسالة لبداية تحرك تصاعدي بسبب انقطاع المياه منذ سنة عن البلدة، رغم الوعود الكثيرة لكن دون جدوى.