لبنان

وقفة احتجاجية لأهالي حولا أمام مشروع توزيع المياه في مركبا

Lebanon 24
19-06-2021 | 06:51
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نفذ أهالي بلدة حولا وقفة احتجاجية أمام مشروع توزيع المياه في بلدة مركبا، كتوجيه رسالة لبداية تحرك تصاعدي بسبب انقطاع المياه منذ سنة عن البلدة، رغم الوعود الكثيرة لكن دون جدوى.
المصدر: الوكالة الوطنية
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حولا

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