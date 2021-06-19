لبنان

آخر المستجدات السياسية بين الحريري وبوريل

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:06
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 استقبل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بعد ظهر اليوم في "بيت الوسط" الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على رأس وفد، يرافقه سفير الاتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف، في حضور الوزير السابق الدكتور غطاس خوري والمستشار للشؤون الدبلوماسية الدكتور باسم الشاب. وتناول اللقاء آخر المستجدات السياسية والأوضاع العامة في البلاد، والعلاقات بين لبنان والاتحاد.
المصدر: الوكالة الوطنية
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