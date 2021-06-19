نقباء محامي وأطباء طرابلس هنأوا النقيب الجديد للمهندسين

زار نقيب المحامين في طرابلس محمد المراد ونقيب أطباء الشمال سليم أبي صالح ونقيبة أطباء الأسنان في طرابلس رولا ديب خلف وأعضاء من مجالس النقابات، مقر نقابة المهندسين في طرابلس لتهنئة النقيب المنتخب بهاء حرب وأعضاء مجلس النقابة، بفوزهم في الانتخابات.وشدد الحاضرون على إتمام الاستحقاقات الانتخابية في موعدها، متخطية جميع العوائق، إيمانا بمبدأ تداول السلطة، متمنين أن تكون مرحلة تسلم حرب للسدة النقابية، مرحلة واعدة من العمل النقابي المتطور، في ظل الظروف الدقيقة والصعبة.