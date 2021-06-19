لبنان

إخماد حريق في جديدة مرجعيون

Lebanon 24
19-06-2021 | 07:10
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 أخمد عناصر الدفاع المدني من مركز جديدة مرجعيون حريقًا كان اندلع في خراج البلدة، حيث التهمت النيران عددًا من أشجار الزيتون والصنوبر ومساحة من الأعشاب اليابسة.
 
المصدر: الوكالة الوطنية
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