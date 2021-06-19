بري لبوريل: عقبات عدم إنجاز الحكومة محض داخلية

استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل والوفد المرافق، في حضور سفير الاتحاد الاوروبي في لبنان رالف طراف، حيث كان عرض مفصل وحوار صريح حول الوضع اللبناني بتشعباته وتداعياته لاسيما الازمة الحكومية.وقدم الرئيس بري للموفد الاوروبي شرحًا مفصلًا عن مبادرته الرامية لتجاوز الازمة الحكومية والمراحل التي قطعتها وأين تقف الان، مؤكدا أن "العقبات التي تحول دون إنجاز الحكومة هي محض داخلية". كما عرض ما أنجزه المجلس النيابي من قوانين إصلاحية وما هو قيد الانجاز في هذا الاطار لمواكبة الحكومة العتيدة في مهمتها الاصلاحية والانقاذية المنتظرة. وشكر للاتحاد الاوروبي دوره وجهوده كما المبادرة الفرنسية لمؤازرة لبنان للخروج من أزماته.على صعيد آخر، أبرق الرئيس بري لمرشد الثورة الاسلامية في إيران الامام السيد علي الخامنئي بإنجاز الشعب الايراني إستحقاق الانتخابات الرئاسية الايرانية، لافتا الى أن "الجمهورية الاسلامية الايرانية كما هي عظيمة في صنع صمودها ومنعتها في مواجهة الحصار وفي ثباتها في دعم ومؤازرة الشعوب والامم المستضعفة هي ايضا عظيمة في صنع وصون خياراتها وإستحقاقاتها الدستورية".كما أرسل برقية تهنئة مماثلة للسيد ابراهيم رئيسي هنأه فيها بفوزه في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الاسلامية الايرانية.