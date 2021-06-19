للمتوجهين غدا الى ضبيه... اليكم تدابير السير المعتمدة

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامـةمـا يلــي:ينظّم الاتحاد اللبناني للدّراجات الهوائية يوم الأحد 20-6-2021، اعتباراً من الساعة 7.00 ولغاية الساعة 11،00 صباحًا، "سباق كأس الإتحاد" في محلة المارينا - ضبيه، على الطريق البحرية، انطلاقاً من محطة "UNITED" للمحروقات وصولاً الى جسر ضبيه/ ثكنة اللواء الشهيد وسام الحسن، والعودة إلى منتجع "غولدن بيتش"، ذهاباً وإياباً ولعدّة دورات.لذلك ستتخذ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي تدابير السير التالية:منع وقوف السيارات على جانبي مسار السباق، اعتباراً من الساعة 6،00 من التاريخ المذكور وحتى انتهاء السباق، وإجراء تحويلات، وفقاً لما يلي:- السير القادم من جسر الضبيّة إلى "غولدن بيتش"، تحويله نحو الأوتوستراد.السير القادم من "غولدن بيتش" باتجاه المارينا / الطريق البحرية، تحويله نحو جسر النقّاش.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام.