سلسلة مراجعات في المختارة يتلقاها النائب جنبلاط

تلقى رئيس "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط، سلسلة مراجعات في قصر المختارة من عدد من الوفود والشخصيات التي زارته، في حضور النواب من "اللقاء" أكرم شهيب وبلال عبدالله وفيصل الصايغ ووائل ابو فاعور، والأمين العام للسر في الحزب التقدمي الاشتراكي ظافر ناصر ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب.وفي هذا السياق، بحث جنبلاط مع كل من قاضي المذهب الدرزي الشيخ غاندي مكارم وعضوي المجلس المذهبي الشيخين محمد غنام وفادي العطار، في مسائل روحية وعامة.وعرض مع الأمين العام ل"جبهة التحرر العمالي" أسامة الزهيري، مطالب العمال والهيئات النقابية والقطاعات المختلفة، والاعتصام الذي أقامته الجبهة أخيرا عند مستديرة بعقلين - بيت الدين لرفع صوت الناس وطلب تشكيل حكومة سريعا لمعالجة المطالب.والتقى المدير العام للنقل المشترك زياد نصر الذي عرض طروحا ولا سيما تلك المتصلة بالمرحلة، ثم المدير العام لليانصيب الوطني رضوان غانم.وبحث في واقع البلديات مع رئيس اتحاد بلديات الشوف السويجاني يحيى ابو كروم، الذي أطلعه على النشاط البلدي الموسيقي الذي يقام بالتعاون مع المعهد الفرنسي في دير القمر، على مسارات مزرعة الشوف "درب المعبور الروماني"، بالإضافة الى عدد من رؤساء بلديات المنطقة عن معاناة المجالس البلدية في الظروف الصعبة.وعقد جنبلاط اجتماعا مع وكالة داخلية حاصبيا في الحزب التقدمي الاشتراكي، وتلقى مراجعات من شخصيات ومواطنين.