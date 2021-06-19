في كفربعال...اقتربوا من منزل أمين سر مطرانية جبيل المارونية وهذا ما قاموا به

ادعى أمين سر مطرانية جبيل المارونية وكاهن كاتدرائية مار بطرس الخوري جوزف زيادة لدى مخفر طورزيا في قوى الأمن الداخلي، أن مجهولين أقدموا ليل أمس على سرقة سيارته نوع "كيا"، من أمام منزله في بلدة كفربعال، وتقوم عناصر القوى الأمنية بالتحريات لكشف الفاعلين.