لبنان

رئيس المركز الوطني في الشمال: حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على إخراج البلد من الانهيار

Lebanon 24
19-06-2021 | 09:11
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شدد رئيس "المركز الوطني في الشمال" كمال الخير، خلال استقباله وفودًا في دارته في المنية، على أن "التغيير يجب أن يحصل لأن هذا الطقم السياسي أوصل المواطن إلى أن يقف ساعات أمام محطات المحروقات، ولم يعد بمقدوره شراء مواد غذائية بسبب الغلاء الفاحش وارتفاع الدولار وانقطاع الكهرباء وبعض الأدوية من الصيدليات.

ولفت إلى أن "حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على أن تخرج البلد من الانهيار الشامل، إلا بالتوجه نحو الشرق والاستعانة بقدراته التي يمكن أن تعيد الحياة الى طبيعتها في لبنان، لأن الإدارة الأميركية تضغط على لبنان بسبب وقوفه ضد سياساتها في المنطقة ووقوف الشعب بجانب القضية الفلسطينية بمواجهة العدو الصهيوني".

ونوه بـ "جهود الجيش والقوى الأمنية لحماية الأمن والاستقرار".
المصدر: الوكالة الوطنية
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