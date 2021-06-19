لقاء بين قيادتي الجماعة الإسلامية والتنظيم الشعبي في صيدا: نرفض أي شكلٍ من أشكال الأمن الذاتي

استقبلت قيادة "الجماعة الإسلامية" في مركزها في صيدا، وفدًا قياديًّا من "التنظيم الشعبي الناصري".حضر اللقاء عن الجماعة رئيس مجلس محافظة الجنوب الشيخ مصطفى الحريري، المسؤول السياسي في الجنوب بسام حمود، مسؤول مكتب صيدا هاني الحريري ومسؤول العلاقات العامة ابراهيم الرواس، وعن التنظيم الأمين العام النائب أسامة سعد، مدير مكتبه طلال ارقدان ومحمد مطيع غبورة.وتم تداول الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية، وأكد المجتمعون أن "بداية الحل في لبنان تبدأ بتشكيل حكومة إنقاذ وطنية إصلاحية تعمل على وقف التدهور الحاصل والتصدي للتحديات المصيرية التي يواجهها الوطن، والتحضير للانتخابات النيابية المقبلة".كما دعوا إلى "تحصين الساحة الصيداوية والتكاتف لتعزيز التكافل الاجتماعي وإيجاد آلية موحدة تجمع كل المؤسسات الأهلية والمدنية وبالتعاون مع البلدية للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية".وجددوا تأكيدهم "دور القوى الأمنية مجتمعة في حفظ الأمن والنظام"، مؤكدين رفضهم "لأي شكل من أشكال الأمن الذاتي الذي يحاول البعض ترويجه".وحيا اللقاء "المقاومة الفلسطينية التي حققت انتصارًا تاريخيًّا على العدو الصهيوني"، ووجهوا "تحية إكبار للمرابطين في المسجد الأقصى".