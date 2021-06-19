"المستقبل" رشح باسم عويني لانتخابات نقيب المهندسين في بيروت

أعلن "تيار المستقبل" ترشيح باسم عويني لمنصب نقيب المهندسين في بيروت، في الانتخابات المقررة في 18 تموز المقبل.جاء الإعلان في لقاء صباحي، في مطعم "الصياد" في عين المريسة، في حضور النائبة رولا الطبش جارودي، الأمين العام ل"تيار المستقبل" أحمد الحريري، وشخصيات وفاعليات.وتوجه عويني بكلمة "إلى كل المهندسين ولا سيما الزملاء في مجموعات الحراك"، قائلا: "صحيح أننا وصلنا إلى مجلس النقابة بدعم من أحزابنا، لكنها قدمت الأفضل للنقابة، وقبل وصولنا، وعند وصولنا، كانت أهدافنا واضحة جدا، وهي العمل لمصلحة النقابة والمهنة وخدمة المهندسين من دون أي تمييز، فالنقابة ليست سلطة، بل مسؤولية وطنية ومهنية وعملية وإدارية واجتماعية".وتابع: "تريدون مشاركة السلطة وأن يكون للنقابة دور. المادة 8 في قانون تنظيم مهنة الهندسة، وبالتحديد البند رقم 6، يتحدث عن إبداء الرأي بمشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بمهنة الهندسة بناء على طلب الوزير، ولا اعتقد أن الوزير سيطلب، وبالتالي نحن أمام حلين لا ثالث لهما: إما أن نطلب نحن من الوزير ونثبت حضورنا كنقابة، وإما أن نطالب بتعديل هذه المادة، ونقول إنه يجب على الوزراء المختصين في الماء والكهرباء والسدود والطرقات والمواصلات والزراعة والمقاولات ومعالجة النفايات والصرف الصحي والبنى التحتية الرجوع إلى نقابة المهندسين لأخذ رأيها بكل هذه المشاريع ومناقصاتها".وختم مؤكدا أن ترشحه "مبني على أساس سيرة ذاتية وبرنامج عمل واضح يحاكي واقعنا الحالي، فلتأخذ الديموقراطية مجراها، وإذا كتب لي النجاح، سأسعى للعمل بكل جهد، بالتعاون مع أعضاء مجلس النقابة لتحقيق برنامجي، وإن لم أوفق أتمنى على النقيب العتيد الاطلاع على البرنامج الذي أضعه بتصرف النقابة".بدوره، نقل الحريري دعوة الرئيس المكلف إلى كل مهندسي التيار "كي يبذلوا كل الجهود للانتصار لمرشحنا باسم العويني، لإكمال مسيرة الانتصارات التي بدأناها في نقابة المهندسين في الشمال مع النقيب بهاء حرب". وأضاف: "مستمرون بترشيح عويني حتى النهاية، وأي ترشيح آخر لمنصب النقيب لا يعنينا مع احترامنا لكل المرشحين، ومن لا يلتزم من تيار المستقبل بتوجيهات الرئيس الحريري بدعم ترشيح عويني يعني أنه بات خارج التيار".