لبنان

حلو لبوريل: عبثًا تدعو إلى إصلاحات وتلوح بعقوبات

Lebanon 24
19-06-2021 | 09:49
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غرد النائب المستقيل هنري حلو عبر حسابه على "تويتر":
"عبثًا يا سيد ‎بوريل تدعو إلى إصلاحات وإلى اتفاق مع صندوق النقد، وتلوح بعقوبات.
لا ينفع شيء مع هؤلاء الذين يتولون الحكم اليوم. لا يسمعون ولا يرون إلا السلطة. لا يهمهم إلا الحفاظ عليها ولو جاع اللبنانيون. هؤلاء المسؤولون هم عقوبات على شعبهم".
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