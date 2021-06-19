هذه الطريق... تجنبوها غدا

صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـةالبــــــلاغ التالـــــي:يُقام يوم غد الأحد 20-6-2021، اعتباراً من السّاعة 6:00 ولغاية السّاعة 12:00 أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عبد الناصر - عين المريسة (مقابل الجامع)، وصولاً إلى المنارة.لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 4:30 من فجر التاريخ المذكور أعلاه ولحين انتهاء الأنشطة الرياضية، منع المرور ابتداءً من ساحة عبد الناصر، وتحويل السير القادم من فندق "سان جورج" بإتجاه المنارة إلى شارع حسن إدريس.يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المشاركين، ومنعاً للازدحام.