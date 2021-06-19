لبنان

هذه الطريق... تجنبوها غدا

Lebanon 24
19-06-2021 | 09:50
A-
A+
Doc-P-834806-637597192796921485.jpg
Doc-P-834806-637597192796921485.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صــــدر عــــن المديريــة العامــــة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة

البــــــلاغ التالـــــي:

 

يُقام يوم غد الأحد 20-6-2021، اعتباراً من السّاعة 6:00 ولغاية السّاعة 12:00 أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عبد الناصر - عين المريسة (مقابل الجامع)، وصولاً إلى المنارة.

لذلك، سيتم اعتباراً من الساعة 4:30 من فجر التاريخ المذكور أعلاه ولحين انتهاء الأنشطة الرياضية، منع المرور ابتداءً من ساحة عبد الناصر، وتحويل السير القادم من فندق "سان جورج" بإتجاه المنارة إلى شارع حسن إدريس.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، حفاظاً على سلامة المشاركين، ومنعاً للازدحام. 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-06-19
16:52 | 2021-06-19
16:16 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
15:29 | 2021-06-19
15:21 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website