لبنان

حبيش: إذا لم يكن هناك وعي للمرحلة الحالية فنحن قادمون على انفجار اجتماعي

Lebanon 24
19-06-2021 | 10:27
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رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب هادي حبيش، في حديث ل"تلفزيون لبنان"، "أننا في هذه الأيام لم نعد نتمنى أن نكون نوابًا، لأننا ندفع ثمن جزء من تبعات الطبقة السياسية التي تتصرف بانعدام المسؤولية حيال الناس، غير آبهة لمصيرهم ولما يعانونه من إذلال يومي، يعني بصراحة نحن بواقع لا نحسد عليه".

واعتبر أن "الرئيس سعد الحريري قدم الكثير، وأن أداء فريق العهد كعى كل من تدخل من فرنسيين وروس وأميركيين ومصريين وغيرهم، ولم تبق دولة الا وتدخلت وطالبت بتشكيل الحكومة، وكنا نقول إن العقد خارجية إنما في الواقع التعطيل داخلي، ونسمع من يتحدث عن حقوق المسيحيين فعن أي حقوق نتكلم، هل هناك مسيحي أو مسلم لا يريد الهجرة؟ نحن زعماء على من؟ على شعب مفلس. طموح اللبناني أصبح الهجرة، ووصلنا لوقت أصبح من المعيب فيه أن نقول إننا نشتغل في السياسة على شعب مفلس".

وختم حبيش: "إذا لم يكن هناك وعي للمرحلة الحالية، فنحن قادمون على انفجار اجتماعي لا محالة".

وكان حبيش قد استقبل في دارته في القبيات، فاعليات بلدية واختيارية وهيئات طبية واجتماعية ووفود شعبية بحثت معه في أمور حياتية وخدماتية.
المصدر: الوكالة الوطنية
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