"عداد كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان.. ما جديد أرقام اليوم؟

أعلنت وزارة الصحة العامة، اليوم السبت، عن تسجيل 104 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في البلاد، ليصبح العدد التراكمي للحالات المثبتة بين مقيمين ووافدين 543371 حالة.ولفتت الوزارة في تقريرها إلى أنّ "الحالات الجديدة التي سُجلت خلال الساعات الـ24 الماضية، انقسمت بين 80 ضمن المقيمين و24 ضمن الوافدين"، مشيرة إلى أنّ "عدد حالات الشفاء من الفيروس المستجد في لبنان بلغ 529618، في حين أن العدد التراكمي للوفيات هو 7819، إذ تمّ تسجيل 4 حالات وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 المنصرمة".