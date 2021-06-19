سائقو سيارات الأجرة قطعوا الطريق عند مستديرة ببنين العبدة

قطع سائقو سيارات الأجرة لبعض الوقت، الطريق عند مستديرة ببنين- العبدة، إحتجاجاً على عدم إستطاعتهم تزويد سياراتهم بالوقود، ثم أعادوا فتحها.

ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عادت الحركة المرورية بعد ذلك الى طبيعتها.