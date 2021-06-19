لبنان

سائقو سيارات الأجرة قطعوا الطريق عند مستديرة ببنين العبدة

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:29
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قطع سائقو سيارات الأجرة لبعض الوقت، الطريق عند مستديرة ببنين- العبدة، إحتجاجاً على عدم إستطاعتهم تزويد سياراتهم بالوقود، ثم أعادوا فتحها.
 
ووفقاً للوكالة الوطنية للإعلام، فقد عادت الحركة المرورية بعد ذلك الى طبيعتها.
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سيارات الأجرة

ببنين

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