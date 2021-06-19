لبنان

محمد نصر الله: لا خلاص ولا مناص إلا عن طريق تشكيل حكومة

Lebanon 24
19-06-2021 | 11:32
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إعتبر عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب محمد نصرالله، خلال استقباله وفوداً شعبية وبلدية من البقاع الغربي وراشيا في مكتبه في سحمر، "أننا في سباق بين الإنفجار الكبير وبين إحتمال الإنفراج، والفاصل بينهما تشكيل الحكومة التي من واجبها اتخاذ القرارات المناسبة من أجل البدء بالمعالجة".
 
وقال: "المطلوب الآن تشكيل الحكومة، فلا خيار آخر ولا مدخل آخر لمعالجة الأزمة الحالية، والجميع مطلوب منهم إثبات وطنيتهم بالإسراع بالمساعدة على تشكيل الحكومة، لذا هناك إصرار من قبل دولة الرئيس نبيه بري على أن مبادرته مستمرة، لأن سقوط هذه المبادرة يعني سقوط الأمل الأخير الذي يتعلق به اللبنانيون اليوم من أجل معالجة الأزمة التي نحن فيها الآن".

وعن الخلاف القائم بين الرئاستين الأولى والثانية قال نصرالله: "نتمنى أن ينطبق عليه القاعدة الشعبية القائلة إن (النقار) يولد الرحمة، ولا صلح إلا بعد (نقار)، نتمنى أن يولد هذا الأمر توافقا على مصلحة لبنان واللبنانيين والعمل على إيجاد حل عبر تشكيل الحكومة العتيدة التي ننتظرها".
 
 
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