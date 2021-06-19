عكر عرضت مع بوريل الاوضاع وأزمة النازحين

إستقبلت نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع ووزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي السيد جوزيب بوريل، في حضور سفير الإتحاد الأوروبي في لبنان رالف طراف والوفد المرافق، وذلك لدى وصولهم الى مطار رفيق الحريري الدولي.ثم عقدت إجتماعاً مع بوريل، تخلله غداء عمل ضم إلى السفير طراف، مدير مكتبه بيدرو سيرانو، نائب مدير إدارة أفريقيا والشرق الأوسط وشبه الجزيرة العربية للعمل الأوروبي الخارجي كارل هاليغارد، عضو مكتب المفوضية الأوروبية رافاييل داير، مدير الشؤون السياسية في الخارجية اللبنانية السفير غدي خوري، مديرة المنظمات الدولية السفيرة كارولين زيادة، مديرة المراسم عبير علي ورئيس دائرة اوروبا يوسف جبر. وتناول البحث بحسب مكتب عكر، الأوضاع في لبنان في ظل الأزمة الراهنة وأزمة النازخين السوريين، إضافة الى نتائج مؤتمر دعم الجيش الذي عقد بدعوة من فرنسا وبمشاركة مجموعة الدعم الدولية والأمم المتحدة.وشرحت الوزيرة عكر لبوريل "الواقع الإقتصادي والإجتماعي والمعيشي المتردي في لبنان"، ونوهت "بدور الإتحاد الاوروبي والمساعدات التي يقدمها، وأبرزها التي وصلت عقب إنفجار مرفأ بيروت"، مشددة على "أهمية دعم لبنان بكافة السبل وضرورة مساعدته بالوسائل المتاحة للخروج من أزماته".