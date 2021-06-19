قائد الجيش يستقبل بوريل.. هذا ما تم بحثه

استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة، الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي، نائب رئيس الإتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، على رأس وفد مرافق، وتم التداول في أوضاع لبنان والمنطقة.