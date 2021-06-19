اشكالات محطات البنزين تابع.. تضاربٌ بين مواطنين في البقاع (فيديو)

يستمرّ مسلسل إذلال المواطنين أمام محطات المحروقات، حيث تصطف السيارات في طوابير طويلة للحصول على القليل من البنزين.

ووسط كل ذلك، تشهدُ الكثير من المحطات اشكالات بين المواطنين، وآخر كان في محطة "التوتال" في المريجات البقاع، حيث وقع عراكٌ كبير بين حشد من الأشخاص.

كذلك، تعرض عامل محطة "apec" على طريق البالما - طرابلس للاعتداء بالضرب على رأسه.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنه أثناء قيام أحد الاشخاص بمحاولة تزويد سيارته بالوقود بالقوة، حصل جدال بينه وبين الموظف. وإثر ذلك، ترجل شخصان من السيارة وعمد أحدهما بضرب العامل على رأسه بواسطة العصا.

وذكرت المصادر أن العامل توجه إلى فصيلة باب الرمل للإدعاء، في حين أن المتورطين كانوا لاذوا بالفرار.