عطلٌ كبير يضرب "إنترنت أوجيرو".. إليكم التفاصيل

أعلنت شركة أوجيرو، أن عطلاً كهربائياً طرأ في سنترالات أكروم، خلدة، كفرعمي، العريضة و مجدل معوش بسبب الضغط على المولدات ممّا أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المناطق المذكورة.

باشرت فرقنا الفنية العمل على متابعة الموضوع. شكرًا لتفهّمكم.