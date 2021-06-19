لبنان

عطلٌ كبير يضرب "إنترنت أوجيرو".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
19-06-2021 | 13:11
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أعلنت شركة أوجيرو، أن عطلاً كهربائياً طرأ في سنترالات أكروم، خلدة، كفرعمي، العريضة و مجدل معوش بسبب الضغط على المولدات ممّا أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المناطق المذكورة.
باشرت فرقنا الفنية العمل على متابعة الموضوع. شكرًا لتفهّمكم.
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