روكز يتحدث عن علاقته مع باسيل.. وهذا ما قاله عن عون

رأى النائب شامل روكز أنه "لا شيء يدل على تشكيل حكومة قريباً لأن الخلافات أصبحت شخصية بين الطرفين"، معتبراً أن "الحل بحكومة انتخابات".

وفي حديث عبر قناة "الجديد"، أكّد روكز أن "الحكومة تشكل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف"، وقال: "أنا ضد أي مبادرة من أي شخص كان من قبل الطرفين".

ولفت روكز إلى أن فشل رئيس الجمهورية ميشال عون "لم يكن فشلاً شخصياً بقدر فشل المحيط"، وأضاف: "أنا لا أدعوه إلى الاستقالة بل إلى تغيير محيطه".

وعن علاقته بالنائب جبران باسيل، قال روكز: "من زمان كتير لم أجلس مع باسيل، من قبل الثورة، وعلاقتي به "ما شي" وهي مفصولة عن علاقتي بالعماد عون التاريخية". وأردف: "كذلك لم أزر رئيس الجمهورية منذ الاستشارات النيابية".

وأشار روكز إلى أن "البلاد مليئة بالفاسدين، وإذا كان هناك موضوعية في ملف العقوبات فلم تكن لتشمل باسيل وحده، فهو مثله مثل غيره".

وأضاف: "سميت سعد الحريري عام 2016 لأن أجواء التسوية كانت توحي بحلحلة للأوضاع ليتبين فيما بعد أنها تسوية قائمة على المحاصصة بين الحريري وباسيل".

وفي موضوع الانتخابات النيابية السابقة عام 2018، قال روكز: "لم أترشح في البترون لأني تركت المساحة لجبران باسيل والترشح في كسروان في قلب لبنان هو شيء جميل، ومني شايف حدا لخاف منو".

وأعرب روكز عن عدم قناعته بالاستقالة الفردية وقال: "هي لا تجدي نفعاً، أما إذا أصبحت استقالة جماعية فهذا حديث آخر".

ورداً على سؤال بشأن معركة عبرا، قال روكز: "كان هناك فريقان يتقاتلان في عبرا قبل وصولنا إلى المنطقة ودخلنا رويداً رويداً بدءاً من المساء".

وتابع: "كان بإمكان الجيش أن يضرب الإرهابيين في جرود عرسال لكن تسوية سياسية حالت دون ذلك وفرضت إنسحابهم مقابل استلام الجيش مراكزهم".

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، قال روكز: "تفجير مرفأ بيروت هو عمل عسكري وذلك واضح من نوعية الإنفجار وأضع فرضية عدوان إسرائيلي كأول فرضية".