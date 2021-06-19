الجيش: خرقان بحريان معاديان مقابل رأس الناقورة

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 18 /6 /2021 الساعة 18.55 خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي، المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 314 مترا ولمدة 5 دقائق.وبتاريخ 19 /6 /2021 الساعة 4.13 أقدم زورق معاد مماثل، على خرق البقعة البحرية المذكورة، لمسافة حوالى 333 مترا ولمدة دقيقتين، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة.تتم متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان."