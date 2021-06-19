حواط يعتذر من ابنته.. هذا ما قاله

غرد النائب زياد حواط عبر حسابه على "تويتر"، في عيد الأب، متوجها لابنته، وقال: "عذراً صغيرتي... لم أتمكن حتى اليوم من تأمين مستقبل مشرق لكِ ولكل اللبنانيين، إنما أعدكِ أنني لن أتراجع ولن أيأس حتى أتمكن من بناء وطن يُشبهكِ ببراءتكِ وأخلاقكِ".