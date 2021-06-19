لبنان

بيان من "قوى الأمن" بشأن تدابير سير في بيروت.. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
19-06-2021 | 15:29
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صدر عن المديرية العامة لـ"قوى الأمن الداخلي" - شعبة العلاقات العامة، البيان التالي:

"إلحاقاً لبلاغنا المتعلّق بتنظيم أنشطة رياضية على طول الكورنيش البحري الممتد من ساحة عين المريسة مقابل الجامع، وصولاً إلى المنارة، يوم غد الأحد 20-6-2021، اعتباراً من السّاعة 6:00 ولغاية السّاعة 12:00.

وبناءً على موافقة محافظ بيروت لأحد الأندية الرياضية، للقيام بهذه النشاطات، التي يمكن للجميع المشاركة بها، من دون استثناء، بهدف إيجاد مساحة أكبر للمواطنين لممارسة الأنشطة الرياضية، سيتم اعتباراً من السّاعة 4:30 ولحين الانتهاء من التاريخ المذكور إعلاه منع وقوف ومرور السيّارات والدّراجات الآليّة على طول المسلك المذكور من جادّة باريس، على أن يبقى السير سالكاً على المسلك الآخر (المتّجه من المنارة نحو عين المريسة)". 
 
 
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