لبنان

جنبلاط: التسوية ليست عيباً ولا حل في المستقبل القريب

Lebanon 24
19-06-2021 | 23:16
A-
A+
Doc-P-834894-637597415039715290.jpg
Doc-P-834894-637597415039715290.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جال رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط على عدد من المرجعيات الدينية لطائفة الموحدين الدروز، يرافقه عضوا اللقاء الديمقراطي النائبان أكرم شهيب وفيصل الصايغ، ومفوض الإعداد والتوجيه عصام الصايغ، ووكيل داخلية الجرد جنبلاط غريزي والقاضي الشيخ غاندي مكارم. 

وزار جنبلاط المرجع الشيخ أمين الصايغ في شارون، والشيخ أنور الصايغ في معصريتي، وخلوة الشيخ المرحوم ابو محمود سليمان عبد الخالق في مجدلبعنا، والشيخ مروان فياض في بدغان.

ثم انتقل الى عاليه حيث زار خلوة الشيخ ابو طاهر ريدان شهيب مقدما التعازي بوفاته. ورافقه في الزيارة كل من شهيب والصايغ، ووكيلا داخلية داخلية عاليه يوسف دعيبس والجرد جنبلاط غريزي.

واشار جنبلاط خلال جولته الى ان  "هذه الظروف استثنائية وسيئة ويبدو أن لا حل في المستقبل القريب كون الحل لن يأتي من الخارج، وإذا كان البعض ممن يسمى بالساسة الكبار يظنون أن الحل سيكون من الخارج فليس هناك أي حل من الخارج. فالحل يجب أن يأتي من الداخل والتسوية ليست بعيب في السياسة، التسوية هي أساس في السياسة من أجل الوطن"، مضيفا "لا أملك معطيات جديدة ترشح للتسوية ولامكانية لجم هذا الانهيار الاقتصادي والمالي".

ولفت جنبلاط إلى أن الأيام المقبلة صعبة جدا وانا كحزب مستعد للقيام بواجبي لكن الأيام القادمة أصعب بكثير من الايام الماضية.

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:55 | 2021-06-19
16:52 | 2021-06-19
15:54 | 2021-06-19
15:29 | 2021-06-19
15:21 | 2021-06-19
14:49 | 2021-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website