لبنان

الفرزلي: ما يطالب به باسيل لا يمكن تسويقه لدى أي طرف

Lebanon 24
20-06-2021 | 06:53
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أكد نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي أنّ "الأزمة الحكومية باتت مستعصية على الحل لأن هناك اختلافاً عميقاً وواضحاً بالنظرة إلى الأمور بين القوى المعنية بالتأليف"، معتبرا أنّ رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل "ولما له من صلاحية التأثير في قرار الرئاسة الأولى، غير جاهز لأن يقدم على أي تنازل دون إجراء تسوية رئاسية تضمن مجيئه رئيسا للجمهورية في السنة القادمة"، مؤكدا أنه "حتى تاريخه لا يوجد أي أفق لأي تسوية لا من قريب ولا من بعيد".

وحول مبادرة الرئيس نبيه بري قال الفرزلي في تصريح لـ"الأنباء" الكويتية أنه لا يوجد شيء اسمه مبادرة الرئيس بري بل هو تحرك أو حراك جاء بطلب من بعض الأطراف لأن يتدخل للحؤول دون تدهور الأوضاع ومحاولة إيجاد قاسم مشترك بين القوى المعنية، لافتا الى أن "ما يطالب به جبران باسيل لا يمكن تسويقه لدى أي طرف من الأطراف".

المصدر: الأنباء الكويتية
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