اجتماع لبناني- سوري رفيع اليوم في دمشق وبيان متوقع

يعقد اليوم الاحد في العاصمة السورية دمشق اجتماع في وزارة الخارجية سيحضره عن الجانب السوري وزير الخارجية فيصل المقداد والسفير السوري في بيروت علي عبد الكريم علي، ومن لبنان رئيس المجلس الاعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي النائب اسعد حردان، رئيس حزب الاتحاد النائب عبد الرحيم مراد، المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل، الامين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان والوزير السابق صالح الغريب عن الحزب الديمقراطي اللبناني.

يأتي الاجتماع في سياق اللقاءات التي تعقد بشكل دوري، لكن المفارقة تكمن في ان المعنيين قرروا الاعلان عن هذا الاجتماع. وبحسب المعلومات، فان القوى اللبنانية ستطرح مع المسؤولين السوريين ملف النازحين السوريين، فضلا عن الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان واهمية مساعدة سوريا للبنان من خلال تسهيل تجارة الترانزيت باقل كلفة ممكنة، على اعتبار ان هذا الامر من شانه ان يساعد لبنان ويعود بالنفع ايضا على سوريا.

ومن المرجح ان يصدر بيان عن المجتمعين بعد انتهاء اللقاء.