لبنان

"100 مرشح" لهذه القوى في الانتخابات المقبلة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2021 | 08:45
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مع بدء الحراك الجدي ، والتجهيز الميداني والإداري للإنتخابات النيابية المقبلة يظهر  جلياً ان هناك إتّجاها لدى قوى الثّورة والمجتمع المدني والقوى التغييرية إلى ترشيح ما يقارب 100 شخص، وفِي كل  الأقضية لبنانية، مع تجهيز الماكينات الانتخابية وتدريبها من قبل  مسؤولة حزبية سابقة قامت بدور اساسي في  استحقاقات سابقة.

 

وأشار مصدر من ضمن  هذه القوى لـ" لبنان 24" الى ان عددا  من الإجتماعات الموسعة عقد لهذه الغاية".

 

وفي السياق ذاته تفيد المعلومات عن تنسيق كبير يحصل بين احدى المجموعات التي انطلقت خلال الثورة، ولها خلفية حزبية يسارية، وبين حزب الله، وتسعى هذه المجموعة الى ايجاد اطر للتنسيق الكامل بينها وبين الحزب وحشد كل الشخصيات والناشطين الذين يؤيدون توجهات الحزب السياسية ليكونوا ضمن اطارها التنظيمي.

المصدر: لبنان 24

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