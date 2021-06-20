لبنان

نصرالله أبرق لرئيسي مهنّئاً: فوزكم أحيا الآمال بالمستقبل

Lebanon 24
20-06-2021 | 01:50
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أبرق الأمين العام لـ"حزب الله"، السيد حسن نصرالله، إلى الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، مهنّئاً بفوزه بالانتخابات الرئاسية الإيرانية.

وبارك نصرالله في برقيته لرئيسي "الفوز الكبير بثقة الشعب العظيم وانتخابكم رئيساً في مرحلة حساسة من تاريخ إيران". 

وقال: "فوزكم أحيا آمال الشعب الإيراني وشعوب منطقتنا بالمستقبل وبالقدرة على مواجهة التحديات"، مضيفاً: "يتطلع إليكم المقاومون والأحرار ويرون فيكم حصناً وسنداً قوياً في مواجهتكم ومقاومتكم ضد المعتدين".

المصدر: الميادين
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