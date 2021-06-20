ضوء أخضر لتصنيف حزب الله "إرهابيا" بجناحيه في هذه الدولة

لم تبدِ وكالة الاستخبارات الداخلية في أستراليا أي اعتراضٍ على تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية بشكل كامل، وفقا لتقرير نشرته صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" المحلية، مؤخرا.

ونقلت الصحيفة عن رئيس الاستخبارات الأمنية الأسترالية، مايك بيرغس، قوله إن "النقطة الرئيسية التي يمكنني قولها (..) أنه، بالنسبة لي، لم تتأثر قدرتنا على القيام بعملنا لو تم توسيع القائمة" التي تصنف كيانات مختلفة على أنها إرهابية.

وأكد أن "إدراج مجموعة ما في القائمة يعطي (جهات) إنفاذ القانون سبلا قانونية تتيح لهم التعامل مع المشاكل التي كنا نراها في مجتمعنا".

وبحسب التقرير، فإن المخابرات الأسترالية "ليس لها اعتراض على إدراج الدولة لحزب الله بجناحيه ككيان إرهابي، في تطور كبير قد يقود إلى وضعه على القائمة السوداء".

ووفقا للصحيفة، فإن لجنة متخصصة في البرلمان الأسترالي تعمل على تقييم ما لو كان حظر تصنيف حزب الله كاملا على أنه إرهابي مناسبا.

وكانت أستراليا قد صنفت، في عام 2013، جهاز الأمن الخارجي التابع لحزب الله كمنظمة إرهابية.