لبنان

رئيس بلدية يحذّر من "شرارة قد تندلع ولن تتوقّف"!

Lebanon 24
20-06-2021 | 03:20
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ناشد رئيس بلدية فنيدق - عكّار، سميح عبدالحي، في بيان المعنيين "حلّ أزمة المحروقات وبخاصة المازوت، فهناك مستشفيات ومؤسسات ومدارس وآليات بلديات تعمل على المازوت، كمعدات جمع النفايات ومولدات سحب المياه من الآبار، وهناك مرضى في حاجة الى أوكسجين، وأدوية في حاجة الى برادات، والشرح يطول عن حاجة المواطن للمحروقات".

وقال: "الأمر مأسوي في لبنان وخصوصاً في قرى عكار، ولا يحتمل التأخير، ونحذر الدولة بكل أطيافها وأجهزتها الأمنية والسياسية من أمور لا تحمد عقباها، وبخاصة أن المواطن يرزح تحت ضغوط الوباء والغلاء والأزمة الخانقة التي تعصف به. ونوجه صرخة في وجه كل مسؤول ونتوجه الى الإعلام لكي ينقل صورة ما يجري في القرى والبلدات، فهناك جرح عميق ومأساة كبيرة في القرى والبلدات".

وختم: "هناك شرارة قد تندلع من بلدة فنيدق ولن تتوقف في عكار والشمال".
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