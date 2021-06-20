لبنان

نحّاس: "مبادرة برّي انتهت.. ودخلنا في مرحلة الانتخابات!

Lebanon 24
20-06-2021 | 03:26
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رأى عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب نقولا نحاس، أنّ "مبادرة الرئيس نبيه برّي انتهت كما المبادرة الفرنسية".
 
وأشار نحاس في حديث لبرنامج "لقاء الأحد" عبر إذاعة "صوت كلّ لبنان" (93.3) الى "أننا دخلنا في مرحلة الانتخابات"، متوقعاً "في هذه المرحلة تشكيل حكومة تحضّر لهذه الانتخابات وبناءً عليه تحصل على صلاحيات استثنائية لإجراء إصلاحات اوّلية". 
وأكد نحاس أن "تأليف حكومة برئاسة سعد الحريري في العام الأخير من عهد الرئيس ميشال عون تبين أنه مرفوض من قبله كما من قبل النائب جبران باسيل".
 
وقال إن "الرئيس عون يتصرّف كثنائي مع باسيل لا كرئيس للجمهورية". واستبعد نحاس "عدم اجراء الانتخابات في موعدها لأن الدولة أفسلت وهي بحاجة الى المساعدات الخارجية". 
وتعليقاً على زيارة الموفد الأوروبي جوزف بوريل أشار الى أنه" اتى ليبلّغ المسؤولين بالعقوبات التي سيتم فرضها وليس للتفاوض معهم"، مؤكداً أن العقوبات الاوروبية لن "تقدم او تأخر". 
وتخوّف نحاس من "تحويل البطاقة التمويلية الى بطاقة انتخابية ولمنع ذلك يجب وضع شروط لها أحدها أن يكون التمويل من قبل البنك الدولي كما اقترح وضع معايير تحدد مَن مِن اللبنانيين لا يمكن أن يحصل على البطاقة وجعلها متاحة للجميع".
 
وقال إنه "لا يمكن أن تُقرّ البطاقة قبل حسم القرار بشأن الدعم".
 
ووصف توقف لبنان عن دفع قروضه من دون وجود كابيتال كونترول بـ"الجريمة".
 
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