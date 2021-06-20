إصابة شخص بطعنات سارقَيْن في بعلبك

أدخل "م. أ." (سوري الجنسية) إلى "مستشفى دار الأمل الجامعي" في بعلبك لمعالجته من طعنات من سكّين حادّ في جسده، تعرّض لها لدى مقاومته لشابين حاولا سلبه أمام منزله في حي البساتين في بعلبك.