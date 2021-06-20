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لبنان
إصابة شخص بطعنات سارقَيْن في بعلبك
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
20-06-2021
|
04:14
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أدخل "م. أ." (سوري الجنسية) إلى "مستشفى دار الأمل الجامعي" في بعلبك لمعالجته من طعنات من سكّين حادّ في جسده، تعرّض لها لدى مقاومته لشابين حاولا سلبه أمام منزله في حي البساتين في بعلبك.
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خاص "لبنان 24"
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