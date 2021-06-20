لبنان

الحريري غادر لبنان ليلاً.. إلى أين؟

Lebanon 24
20-06-2021 | 12:50
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أفادت معلومات قناة "الجديد" أن الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري غادر إلى أبو ظبي ليلاً.
 
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