بالجرم المشهود.. ضُبط في زوق مكايل أثناء ترويجه المخدّرات!

صــــدر عـــــن المـــــديريـة العـامــــة لقــــــوى الأمــــن الداخـلي ــــــ شعبـــــة العلاقــــــات العامـــــــــــــة البـــــلاغ التــــالـي:توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول قيام شخص مجهول بترويج المخدّرات في عددٍ من بلدات قضاء المتن.نتيجة الإجراءات الميدانية والاستعلامية، والاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويته، ويدعى:ط. ج. (مواليد عام ۱۹۸5، لبناني)، وهو مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحث وتحرٍّ بجرم مخدرات.

بتاريخ 10-6-2021، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، أوقفته إحدى دوريات الشّعبة بالجرم المشهود، في محلة زوق مكايل، أثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة مستأجرة من نوع "كيا بيكانتو".بتفتيشه والسّيارة، عُثر على /127/ ظرفاً بداخلها مادّة الكوكايين زِنتها حوالى /137/غ. ومبلغ مالي.بتفتيش منزله، ضُبِطَ ما يلي:- /4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زِنتها /100/غ.- قطعة من حشيشة الكيف زِنتها حوالي /5/غ.- میزان حساس، وأكياس نایلون وأوراق تُستخدم في توضيب المخدّرات، ومبلغ مالي.بالتحقيق معه، اعترف بقيامه بترويج المخدّرات إلى عددٍ من الزبائن، وبالاستحصال عليها من شخص يُدعى: (ش. ح. مواليد عام ۱۹۸۰، لبناني).بتاريخ 11-6-2021 وبنتيجة المتابعة، أوقف الأخير من قِبل دورية من الشّعبة في محلّة أدونيس.ضُبط بحوزته كميّة من مادّة الكوكايين، وهاتفين خلَوييَن.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه.أجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءّ على إشارة القضاء المختص.