مسلسل كوميدي على "الجديد" يقطع كلمة باسيل

لوحظ أن قناة "الجديد" قامت بقطع بث كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل في مستهلها، حيث توقفت القناة عن عرض الكلمة بعد لحظات فقط من بدايتها.



واستكملت القناة عرض مسلسل سوري كوميدي يبث يومياً عند الساعة 12 ظهراً بشكل عادي.