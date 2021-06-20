حريق يلتهم مساحة واسعة من الاشجار في بزبينا.. هل هو مفتعل؟

إندلع حريق في أحراج بلدة بزبينا في عكّار، وقد ساهمت الرياح بتمدد ألسِنة النيران التي إلتهمت مساحة واسعة من أشجار البلوط والسنديان وغيرها من الأشجار المعمرة بالإضافة إلى الأعشاب اليابسة.وقد هرعت على الفور صهاريج وشبان البلدة إلى المكان، وعملوا سويّاً على إهماد النيران وتبريد الأرض منعاً من تجددها.وتجدر الاشارة إلى أن الطقس في المنطقة غائم مع إنخفاض بدرجات الحرارة وتكّون طبقات من الضباب على المرتفعات الجبلية ورياح باردة نسبياً، مما يدل على أن الحريق مُفتعل للقضاء على الثروة الحرجية في الجبال وذلك للإفادة منها.