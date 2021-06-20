لبنان

محاكمة علنية للمعتدين على مؤسسة للصيرفة غدا في صور

Lebanon 24
20-06-2021 | 06:49
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تعقد في محكمة جزاء صور عند التاسعة والنصف من قبل ظهر غد الاثنين، جلسة علنية للمعتدين على مؤسسة شمس الدين للصيرفة، تواكبها وسائل الاعلام كافة.

وعين القاضي ايهاب بعاصيري الجلسة الاولى للمحاكمة بحضور أصحاب العلاقة، معتبرا أن "هذا الاجراء يضع حدا للفلتان الامني الذي تشهده صور في الآونة الاخيرة من خلال أخذ القضاء والقوى الامنية دورهم والقيام بواجبهم في محاسبة المخلين بالامن وخاصة بعد التوجه الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب نبيه بري بضرورة وضع حد للاعتداء على مصالح المواطنين.

وشكر الشيخ بلال شمس الدين في بيان، القضاء والنيابة العامة التمييزية بشخص رئيسها القاضي رهيف رمضان والأجهزة الأمنية.
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