المشرفية: تبقى عودة النازحين واللاجئين حقا وحلا مستداما

غرد وزير الشؤون الاجتماعية والسياحة في حكومة تصريف الأعمال رمزي المشرفية عبر حسابه في "تويتر" قائلا: "في ظل ترنح لبنان تحت وطأة الأزمات المتعددة الأوجه، يمر النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون والمجتمع اللبناني المضيف بفترة بالغة الصعوبة، وسط زيادة التحديات الاجتماعية والاقتصادية. لذا تبقى عودة النازحين واللاجئين حقا لهم والحل الأمثل والمستدام".