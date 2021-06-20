هذا ما حصل في أحد مسابح جبيل اليوم (صور)

سارع عناصر من الدفاع المدني اليوم الى احد مسابح جبيل لتقديم الإسعافات اللازمة الى طفل سوري الجنسية انقذه والده من الغرق إلا أنه كان فاقدا الوعي.

وقد عمل العناصر على نقله إلى مستشفى سيدة ماريتيم للمعالجة وذلك بعد إنقاذه بواسطة الانعاش القلبي الرئوي.