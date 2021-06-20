باسيل يستعين بـ"صديق".. والا الذهاب الى "الفيدرالية"

بدا رئيس تكتل "لبنان القوي" النائب جبران باسيل اليوم في مؤتمره الصحافي مقطوعا من شجرة، فسلم امر التأليف الحكومي إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله في خطوة تهدف الى محاولة الايقاع مجددا بين "حزب الله" وحركة "امل"، لكن الاكيد وفق المعنيين، ان الحزب متمسك بمبادرة الرئيس نبيه بري الذي يتفوق بالنسبة إليه على أي حليف آخر، وهذا ما يدركه رئيس الجمهورية والنائب باسيل منذ لحظة توقيع اتفاق مار مخايل.

ولفتت المصادر المطلعة إلى ان "مواقف باسيل ثبتت المؤكد مرة جديدة انه لا يريد حكومة برئاسة الحريري فهو قطع الطريق على اي تنازل من الممكن ان يحصل من قبل العهد، كذلك قطع الطريق على تأليف حكومة برئاسة الحريري او غيره اذا لم تنسجم مع سياسته وطروحاته، وقطع الطريق على اي تسوية من شأنها ان تنقذ البلد".



واعتبرت المصادر المتابعة ان "باسيل يواصل العمل في محاولة منه لشد العصب المسيحي تحضيرا للانتخابات النيابية على قاعدة ان "التيار الوطني الحر" هو القوة المسيحية الوحيدة التي تعمل وفق خطة تحمي الوجود المسيحي في البلد، وتجعله صامدا في ارضه، في حين ان القوى السياسية الاخرى"، في اشارة الى "القوات اللبنانية" على وجه الخصوص، تتفرج على ما يحاك ضد المسحيين من تهميش ودفع نحو صيغة المثالثة، وضرب صلاحيات الرئاسة الاولى".