لبنان

سجال ناري بين مي وندى... والسبب جبران

Lebanon 24
20-06-2021 | 15:29
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علّقت الوزيرة السابقة مي شدياق على كلمة رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل، وكتبت عبر حسابها على "تويتر":
 
"أتمنى عدم التعليق على السخافات،إنما الفاشل جبران باسيل لم يتعلم من معلمه الا الهروب للأمام!
مقتنع بأن اتهام غيره يبيض صفحته!
حال ميؤوس منها ولن ينضج!
المجرم بحق الوطن والمسيحيين هو أنت!
 بطل الfundraisung
 المستغل لمناصب الدولة والLDA اكبر الفضائح، هو أنت!
إن لم تستح فافعل ما شئت".
 
بدورها، ردّت الوزيرة السابقة ندى البستاني على تغريدة شدياق، وقالت:
 
"IFC صارت FIC وهلق LDE صارت LDA...
جمعية الطاقة الاغترابية اللبنانية انطلقت من وزارة الخارجية لتشجيع المغتربين للاستثمار بلبنان يعني مش fundraising وخضوع لدول خارجية!
للتذكير والتوعية الإجرام مش إعادة حقوق المسيحيين، الإجرام هو حواجز السرقة والقتل وطمر النفايات السامة".
 
وعادت شدياق لترّد على رد البستاني، وكتبت:
"Nada
My dear
كلنا منعرف بعض معليش!!!"
 
وكان باسيل توجه إلى رئيس حزب "القوات اللبنانية" خلال مؤتمره الصحافي ظهر اليوم قائلا: "هل تعتقد يا جعجع انّك تخفي جريمتك بسكوتك، اذا تحجّجت انّنا لا نقوم بمعركة حقوق، بل مصالح؟ طيّب ليش ما عملتها  بالطائف بالـ 90، وليش ما عملتها بالقانون الأرثوذكسي وليش ما بتعملها اليوم؟ أو انّك ملهي بتعمير القلعة من الخوات والFundraising والمال السياسي وبيع الكرامة والحقوق؟"
 
 
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