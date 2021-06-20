26
o
بيروت
26
o
طرابلس
20
o
صور
26
o
جبيل
25
o
صيدا
28
o
جونية
19
o
النبطية
19
o
زحلة
18
o
بعلبك
23
o
بشري
24
o
بيت الدين
28
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
لبنان
عوده: العالم يخطو إلى الأمام ونحن ما زلنا نتخبط بمصائبنا والعلة معروفة
Lebanon 24
20-06-2021
|
08:55
A-
A+
photos
0
A+
A-
ترأس متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عوده، قداس الأحد في كاتدرائية القديس جاورجيوس في بيروت.
بعد الإنجيل، قال في عظته: "المطلوب في الصميم هو شركة الروح القدس، الأمر الموجود في حياة أعضاء الكنيسة الحقيقيين. الثورة الحقيقية هي داخل الكنيسة، وهي مدعومة بنعمة الروح الكلي قدسه. إنها الثورة على الخطيئة".
وتابع: "سأقرأ على مسامعكم افتتاحية جريدة المعرض العدد 18 (كانون الثاني آذار 1927) تحت عنوان المال السايب: السرقات تتلو السرقات في الدوائر الرسمية، والفضائح تزحم الفضائح، وأموال الأمة سائبة مهملة يأكل منها الشارد والوارد، وأما النواب الذين أوقفهم الشعب وكلاء عنه فنائمون على مقاعدهم نوم الوزارة على الثقة. وإذا استيقظوا فترة من نومهم فلكي يتلهوا بشؤونهم الخاصة، وحزازاتهم ومنافعهم ومصالح أعوانهم وأصحابهم، وأما مصلحة الشعب فقد تركوها لله ... في وزارة الصحة سرقات، وفي البوليس فضائح، وفي إدارة السيارات سرقات وفضائح معا. وفي الجمرك كل الصيد وكل السرقات والفضائح. والمجلس لاه يتنعم بما يتنعم. نحن لا نضع الحق على السارقين وحدهم، فإن هؤلاء قد وجدوا أمامهم مالا سائبا يمكن سرقته، وأغواهم الربح، ولما لم يجدوا رقيبا عليهم سرقوا ثم سرقوا ثم سرقوا، وما برحوا يسرقون. والمال السائب يعلم الناس الحرام. ورأوا أيضا أن عقوبة الذين سرقوا قبلهم من أموال الحكومة تكاد لا تكون عقوبة هذا إذا شاءت الحكومة ألا تخفي الفضيحة من أساسها فشجعهم ذلك على السرقة وهم على ثقة أنه إذا كشف أمرهم لا ينالهم أكثر مما نال غيرهم من قبل. وهكذا تتابعت السرقات وأصبحنا إزاء هذه الفوضى في حالة الدوائر عندنا، لا نعرف من هو الموظف النزيه الأمين، ومن هو الموظف السارق".
وقال: "نتكلم اليوم عن سرقة الجمرك التي كشفت أخيرا، على أنها ليست السرقة الوحيدة في إدارة الجمارك المختلة، بل هي واحدة من ألف، ولكن الصدف والتقارير شاءت أن تكشف قبل غيرها وأن يفتضح أمرها، فإذا الناس أمام فضيحة جديدة بعد أن توالت الفضائح في الدوائر، الواحدة تلو الأخرى، وكلها في شهر واحد. وعلمنا أنه اكتشف في إدارة الجمارك في هذه السنوات الأخيرة لا أقل من مئتي سرقة. ويتابع الكاتب: وكنا فهمنا من بعض النواب أنهم سيحملون حملة عنيفة على حالة الجمرك واختلالها وفضائحها، ولا ندري إذا كانوا سيبرون بوعدهم، خصوصا بعد الفضيحة الأخيرة. أما نحن فإننا آلينا على أنفسنا أن نكشف الستار عن كل خلل في هذه الإدارة، ونبين بالتفصيل أسباب هذه الفضائح والسرقات. وحصلنا على المعلومات الكافية، وسنبدأ نشرها بالتفصيل حتى يعرف هذا الشعب كيف يؤكل لحمه، وكيف يسرق، رغم فقره وحاجته".
وختم عوده: "للأسف، منذ كتابة هذه الافتتاحية حتى اليوم، قد خطا العالم خطوات إلى الأمام، أما نحن فما زلنا نتخبط في مصائبنا، والعلة معروفة. عسانا نتوجه بقلوبنا نحو الله، المخلص الوحيد، راجين أن يسكب علينا نعمة الروح القدس ويملأنا به (أع 2: 4) وينجينا من لهيب ما نحن فيه".
تابع
الأكثر قراءة
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
Lebanon 24
هؤلاء هم المحميون من المتحور الهندي...إذا وصل إلى لبنان
07:20 | 2021-06-20
20/06/2021 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تلفت الأنظار بإطلالتها.. نبيلة عواد تحتفل بزفاف شقيقتها هل تشبهها؟ (صور)
Lebanon 24
مذيعة أخبار الـ MTV تلفت الأنظار بإطلالتها.. نبيلة عواد تحتفل بزفاف شقيقتها هل تشبهها؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل تبّلغ من السفيرة الفرنسية هذا الأمر
Lebanon 24
باسيل تبّلغ من السفيرة الفرنسية هذا الأمر
02:45 | 2021-06-20
20/06/2021 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
Lebanon 24
إطلالة نانسي عجرم في حفلها الأخير بالقاهرة تُثير الجدل.. والجمهور يُعلق: فستان أم قميص نوم؟ (صور)
02:00 | 2021-06-20
20/06/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
Lebanon 24
بعيداً عن باسيل.. سبب "مَصيري" جمع "حزب الله" والحريري
06:00 | 2021-06-20
20/06/2021 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:54 | 2021-06-20
مقدمات النشرات المسائيّة
16:29 | 2021-06-20
سجال على الهواء بين منسق إعلام "المستقبل" وسكارليت حدّاد.. ماذا حصل؟ (فيديو)
16:05 | 2021-06-20
خروقات إسرائيلية جديدة للبنان.. هذا ما أعلنه الجيش
15:39 | 2021-06-20
رابطة موظفي الإدارة العامة لوحت بالاضراب: لتصحيح بدل النقل والتقديمات الصحية
15:28 | 2021-06-20
عطل تقني يضرب طائرة في طريقها إلى بيروت.. هذا ما حصل
15:10 | 2021-06-20
هل زار تيمور جنبلاط سوريا؟
فيديو
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
Lebanon 24
الجيش الروسي يجبر دورية أميركية على التراجع.. هذا ما حصل شمالي سوريا (فيديو)
10:00 | 2021-06-20
21/06/2021 00:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
Lebanon 24
غسان الرحباني لـ "لبنان24": للأسف لا حلّ إلا بعد انتهاء عهد عون
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 00:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
Lebanon 24
اصطدام مقدمة طائرة ركاب بالأرض أثناء إقلاعها (فيديو)
05:00 | 2021-06-20
21/06/2021 00:00:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact