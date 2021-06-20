إخماد حريق في أحراج الغسانية

اندلع حريق كبير في أحراج بلدة الغسانية، وعلى الفور سارعت عناصر إطفاء مركز الخرايب التطوعي (جمعية الرسالة للاسعاف الصحي) الى المكان، وعملت على إخماد النيران، بمؤازرة من سيارات إطفاء جمعية الرسالة من القرى المجاورة وسيارة اطفاء للدفاع المدني اللبناني، من دون وقوع أضرار بالمزروعات والاشجار المثمرة.