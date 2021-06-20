لبنان

إخماد حريق في أحراج الغسانية

Lebanon 24
20-06-2021 | 10:37
A-
A+
Doc-P-835087-637598073784201462.jpg
Doc-P-835087-637598073784201462.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 اندلع حريق كبير في أحراج بلدة الغسانية، وعلى الفور سارعت عناصر إطفاء مركز الخرايب التطوعي (جمعية الرسالة للاسعاف الصحي) الى المكان، وعملت على إخماد النيران، بمؤازرة من سيارات إطفاء جمعية الرسالة من القرى المجاورة وسيارة اطفاء للدفاع المدني اللبناني، من دون وقوع أضرار بالمزروعات والاشجار المثمرة.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:20 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:45 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2021-06-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:54 | 2021-06-20
16:29 | 2021-06-20
16:05 | 2021-06-20
15:39 | 2021-06-20
15:28 | 2021-06-20
15:10 | 2021-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website