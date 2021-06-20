يازجي ترأس قداس العنصرة في الكاتدرائية المريمية في دمشق

ترأس بطريرك إنطاكية وسائر المشرق للروم الارثوذكس يوحنا العاشر يازجي، قداس أحد العنصرة العظيم في الكاتدرائية المريمية في دمشق، عاونه في الخدمة متروبوليت الأرجنتين المطران يعقوب الخوري، والأساقفة موسى الخوري، أفرام معلولي ويوحنا بطش، بالإضافة الى لفيف من الآباء الكهنة والشمامسة.وفي نهاية القداس، نوه يازجي بالعمل الرعائي الذي يقوم به المطران يعقوب في أبرشية الأرجنتين، طالبا له من الرب "كل التوفيق في خدمته المباركة".ورحب بالآباء المرافقين له والذين رسموا حديثا، وسيخدمون معه في الأبرشية، وهم الأب باييسيوس يازجي، الأب خريسوستموس حلاوى والشماس ديمتريوس سلوم، متمنيا لهم النجاح والثبات في خدمتهم.هذا وشكر المطران الخوري يازجي على بركته الأبوية بمشاركته قداس عيد العنصرة، طالبا منه أن يذكر جميع أبناء أبرشية الأرجنتين في دعائه وصلواته، "هم الذين، رغم بعد المسافة الجغرافية، يشعرون بقوة الرباط الذي يجمعهم بكنيستهم الأم في الوطن".