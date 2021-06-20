أطلق النار على ظهره في منطقة المنكوبين

وقع اشكال بين المدعو "م.غ" و "م.ا" في منطقة المنكوبين، ليتطور الاشكال لاحقاً الى اطلاق نار.



وفي التفاصيل، أقدم الاول على اطلاق نار من مسدس حربي بإتجاه الأخير، مما ادى الى اصابته بطلق ناري في ظهره، ليتم نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة وفرار مطلق النار.