لبنان

أحد مسابح كسروان كاد يشهد مأساة.. هذا ما حصل

Lebanon 24
20-06-2021 | 16:27
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تعرض فتى بعد ظهر اليوم، للغرق في أحد مسابح بلدة العقيبة كسروان، وفق ما ذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام". 
وعلى الفور، سارعت إلى المكان فرق الإسعاف في مركز الدفاع المدني في العقيبة، وتمكنت من إنقاذه بواسطة الإنعاش القلبي الرئوي، لكنه كان فاقداً للوعي، فعملت على نقله إلى مركز كسروان الطبي في غزير لتلقي العلاج.
وفي حادثة أخرى، تعرض مواطن لإصابات مختلفة جراء إرتطامه بالصخور بسبب الأمواج المتلاطمة بينما كان يمارس هواية السباحة مقابل شاطىء العقيبة كسروان.
 
وسارعت إلى المكان عناصر مركز العقيبة في الدفاع المدني، وقدمت له الإسعافات اللازمة.
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