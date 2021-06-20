لبنان

رداً على جعجع.. بيان "ناري" من "الوطني الحر"

Lebanon 24
20-06-2021 | 18:35
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صدر عن اللجنة المركزية للاعلام في "التيار الوطني الحر" البيان الآتي:
"مرة جديدة يثبت السيد سمير جعجع علو كعبه في التحوير والتزوير والتمرس في الاغتيال السياسي. فبيانه رداً على المؤتمر الصحافي لرئيس "التيار" النائب جبران باسيل تهرب مفضوح من الرد على السؤالين الجوهريين عما قدمه هو في مسألتي صلاحيات رئيس الجمهورية وحقوق المسيحيين. أما تعمده تحريف الخطاب لرمينا زورا بالذمية فتزوير مفضوح عله يجد فيه غطاء لعوراته الكثيرة.
الذمية يا سيد جعجع هي في ما تعودت ممارسته منذ الزمن الاسرائيلي، ولا تزال، وهي ولية نعمة ما تقتنيه في قلعتك الرابضة عند تلك التلة" .
 
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